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Председатель Духовного собрания мусульман России рассказал о рецепте халяльного оливье

Общество
Председатель Духовного собрания мусульман России рассказал о рецепте халяльного оливье

Новогодний стол у россиян невозможно представить без оливье. Председатель Духовного собрания мусульман России, муфтий Альбир Крганов рассказал о рецепте халяльного салата.

По его словам, колбасу, мясо и майонез необходимо покупать в специализированных магазинах или в мечетях. А вот остальные ингредиенты, такие как яйца, овощи и зеленый горошек, можно приобрести в обычных торговых точках.

Муфтий отметил, что у мусульман до сих пор сохранилась советская традиция встречать Новый год с салатом оливье. Крганов считает, что, во-первых, это действительно вкусно, а, во-вторых, такие яства навевают воспоминания о счастливом детстве, пишет РИА Новости.
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