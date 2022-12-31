Американская Chevron впервые за четыре года отправила танкер за венесуэльской нефтью

Такое решение со стороны США было принято впервые за последние четыре года, когда Венесуэла находилась под экономическими санкциями. Генеральная лицензия действует полгода. Она была опубликована минфином США. По документу американская Chevron и венесуэльская PdVSA будут заниматься совместной добычей и переработкой нефти на территории Венесуэлы.