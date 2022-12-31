Американская Chevron впервые за четыре года отправила танкер за венесуэльской нефтью

Американская компания Chevron отправила первый танкер в рамках генеральной лицензии в сотрудничестве с венесуэльской компанией PdVSA, пишет РИА Новости.
Такое решение со стороны США было принято впервые за последние четыре года, когда Венесуэла находилась под экономическими санкциями. Генеральная лицензия действует полгода. Она была опубликована минфином США. По документу американская Chevron и венесуэльская PdVSA будут заниматься совместной добычей и переработкой нефти на территории Венесуэлы.
При этом увеличение добычи нефти в стране возможно лишь в случае ослабления ограничений Запада. Американская страна готова пойти на это только в случае смягчения политического конфликта в Каракасе.