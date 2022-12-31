19FortyFive: РФ нарастит производство представляющих угрозу для США бомбардировщиков

Российские ВКС в скором времени получат целую стаю «Белых лебедей», представляющих серьезную угрозу для США и их союзников, пишет 19FortyFive.
В публикации издания отмечается, что ВВС США недавно представили свой новый стратегический бомбардировщик дальнего действия B-21. РФ в ответ на это нарастит производство представляющих опасность для стран Запада самолетов Ту-160, передает «ПолитРоссия».
«Он был разработан для поражения целей в удаленных географических районах», — сказано в статье.
Недавно с конвейера сошел первый модернизированный Ту-160М. Эксперты считают, что Россия планирует выпустить несколько десятков новых бомбардировщиков, создав своего рода «стаю». Дело в том, что эти самолеты являются важным элементом ядерной триады РФ и носителями стратегического вооружения.
Подчеркивается, что этот самолет может наносить удары с большого расстояния, а затем очень быстро возвращаться на исходные позиции. Аналитики считают его универсальной боевой платформой, которой США нечего противопоставить.