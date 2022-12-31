19FortyFive: РФ нарастит производство представляющих угрозу для США бомбардировщиков

Недавно с конвейера сошел первый модернизированный Ту-160М. Эксперты считают, что Россия планирует выпустить несколько десятков новых бомбардировщиков, создав своего рода «стаю». Дело в том, что эти самолеты являются важным элементом ядерной триады РФ и носителями стратегического вооружения.