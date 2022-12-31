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Политолог Грациани назвал переломный момент в отношениях России и Запада

Политика
Политолог Грациани назвал переломный момент в отношениях России и Запада

Стало известно, в какой момент связи между Москвой и западным миром начали рушиться. О том, когда это произошло, рассказал политолог из Италии Тиберио Грациани.

По мнению эксперта, перелом случился после 2007 года, когда российский лидер Владимир Путин в ходе Мюнхенской конференции в пух и прах разнес внешнеполитический курс Вашингтона и намерения Альянса.

Именно после этого руководители Запада отвернулись от Москвы и поставили перед собой цель разрушить имеющиеся отношения с Кремлем. Соответствующее мнение Грациани высказал в ходе беседы с корреспондентом «Лента.ру».

Ранее Владимир Путин сказал, что России навязывают санкции, однако страна будет идти вперед, несмотря на внешнее давление со стороны Запада.
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