Диетолог Королева предупредила о возникновении зависимости от майонеза

Некоторые компоненты в составе промышленного майонеза могут привести к зависимости, предупредила диетолог Маргарита Королева.
По ее словам, в соусе содержатся консерванты, а также жир в сочетании с солью и сахаром. Вместе они воздействуют на опиоидную систему головного мозга, и регулярное употребление майонеза может сформировать пагубную привычку.
Содержащаяся в соусе соль может задерживать жидкость в организме, что нарушает обмен веществ. Кроме того, майонез может спровоцировать развитие аллергических реакций и способствовать набору лишнего веса.
Королева напомнила, что в преддверии новогодних праздников лучше сделать салат самостоятельно. Домашний майонез менее вреден и прост в приготовлении, передает ТАСС.