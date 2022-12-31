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Диетолог Королева предупредила о возникновении зависимости от майонеза

Общество
Диетолог Королева предупредила о возникновении зависимости от майонеза

Некоторые компоненты в составе промышленного майонеза могут привести к зависимости, предупредила диетолог Маргарита Королева.

По ее словам, в соусе содержатся консерванты, а также жир в сочетании с солью и сахаром. Вместе они воздействуют на опиоидную систему головного мозга, и регулярное употребление майонеза может сформировать пагубную привычку.

Содержащаяся в соусе соль может задерживать жидкость в организме, что нарушает обмен веществ. Кроме того, майонез может спровоцировать развитие аллергических реакций и способствовать набору лишнего веса.

Королева напомнила, что в преддверии новогодних праздников лучше сделать салат самостоятельно. Домашний майонез менее вреден и прост в приготовлении, передает ТАСС.
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