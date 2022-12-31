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Al-Watan: Турция после переговоров в Москве согласилась вывести войска с территории Сирии

Армия
Al-Watan: Турция после переговоров в Москве согласилась вывести войска с территории Сирии

Анкара после встречи глав минобороны Турции, Сирии и России в Москве согласилась вывести свои войска с сирийской территории, пишет Al-Watan.

В статье отмечается, что на этой неделе министры обороны провели трехсторонние переговоры в российской столице, в ходе которых обсуждались пути урегулирования кризиса в САР. По итогам встречи стороны отметили конструктивный характер состоявшегося диалога.

Примечательно, что эти переговоры между Сирией и Турцией стали первыми за последние 11 лет. По информации издания, одним из итогов встречи стало согласие турецкой стороны на полный вывод сил с сирийской территории.
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