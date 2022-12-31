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Эксперт Роскачества Шанаева назвала главную опасность новогодней елки

Общество
Эксперт Роскачества Шанаева назвала главную опасность новогодней елки

Украшение новогодней елки горящими гирляндами может привести к пожару. Об этом заявила заместитель руководителя Роскачества Ольга Шанаева. Она рассказала, чем опасны подобные гирлянды.

Специалист Роскачества утверждает, что горящие гирлянды на елках не следует оставлять включенными на длительное время. В случае, если возник пожар, необходимо выключить ее и вывести всех людей из комнаты. При этом тушить елку водой категорически запрещено, так как это приведет к разбрызгиванию расплавленной синтетики и увеличению площади пожара, передает агентство «Прайм».

Эксперт рекомендует повалить живое дерево на пол в случае пожара и накрыть его плотной тканью. Лишь после этого необходимо заливать его водой. В качестве альтернативы также можно использовать огнетушитель. В случае, если с огнем справиться самостоятельно не удалось, нужно вызвать пожарную службу.
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