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Американские рыболовы планируют нарастить добычу минтая в Беринговом море

Экономика
Американские рыболовы планируют нарастить добычу минтая в Беринговом море

Американские рыбопромышленники получили возможность добывать больше минтая в Беринговом море, пишут «Ведомости» со ссылкой на минфин США.

Ведомство увеличило объем возможной ловли рыбы на 17%, до 1,3 млн тонн, хотя полпред президента в Дальневосточном федеральном округе РФ Юрий Трутнев призывал США не делать этого.

Напомним, добыча рыбы в Беринговом море регулируется документом о разделе акватории 1990 года. Согласно соглашению, российская и американская стороны могут добывать рыбу в пропорции 80% на 20% в пользу США. Однако в марте 2022 года Трутнев призвал изменить соотношение до 50 на 50%.
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