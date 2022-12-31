Американские рыболовы планируют нарастить добычу минтая в Беринговом море

Американские рыбопромышленники получили возможность добывать больше минтая в Беринговом море, пишут «Ведомости» со ссылкой на минфин США.
Ведомство увеличило объем возможной ловли рыбы на 17%, до 1,3 млн тонн, хотя полпред президента в Дальневосточном федеральном округе РФ Юрий Трутнев призывал США не делать этого.
Напомним, добыча рыбы в Беринговом море регулируется документом о разделе акватории 1990 года. Согласно соглашению, российская и американская стороны могут добывать рыбу в пропорции 80% на 20% в пользу США. Однако в марте 2022 года Трутнев призвал изменить соотношение до 50 на 50%.