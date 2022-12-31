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Баста назвал МакSим колдуньей на слепых прослушиваниях шоу «Голос.Дети»

Общество
Баста назвал МакSим колдуньей на слепых прослушиваниях шоу «Голос.Дети»

Рэпер Баста назвал певицу МакSим колдуньей в борьбе за талантливого исполнителя из Екатеринбурга на музыкальном шоу «Голос.Дети».

Одной из главных звезд предновогоднего выпуска популярного шоу стал 10-летний Георгий Табуркин, исполнивший песню Британская рок-группы Muse. Голос мальчика покорил звездных судий и на слепых прослушиваниях к нему повернулись все три члена жюри.

По правилам конкурса, Табуркин должен был выбрать одного из будущих наставников и Баста с МакSим вступили в шутливую перепалку. Певица начала упрашивать юного музыканта пойти к ней в команду и Баста ответил на ее выпад, назвав колдуньей.

«Ой, полился мед из уст. Посмотри на нее, она же колдунья. Как этому человеку можно доверять», — сказал рэпер.

В итоге мальчик выбрал Егора Крида, назвав его «пензенским пацаном» а Басту с МакSим оставил не у дел.
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