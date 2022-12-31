Баста назвал МакSим колдуньей на слепых прослушиваниях шоу «Голос.Дети»

По правилам конкурса, Табуркин должен был выбрать одного из будущих наставников и Баста с МакSим вступили в шутливую перепалку. Певица начала упрашивать юного музыканта пойти к ней в команду и Баста ответил на ее выпад, назвав колдуньей.