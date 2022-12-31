The Hill: Россия может навсегда закрыть для Украины двери в НАТО

Отмечается, что военно-политический блок может поставить ВСУ новые системы ПВО, танки, истребители и другое современное вооружение, отказавшись таким образом от красных линий. Без поддержки НАТО украинская сторона обречена на скорое поражение. Победа России навсегда закроет для Украины двери в Североатлантический альянс.