США и другие страны НАТО могут спровоцировать эскалацию в отношениях с Россией уже в начале следующего года, пишет The Hill.
В публикации говорится, что Запад активно оказывает военную помощь Украине, однако старается придерживаться обозначенных РФ красных линий. В начале 2023 года ситуация может измениться из-за желания НАТО увеличить объемы поставляемой Киеву помощи, передает «ПолитРоссия».
«Союзники по НАТО могут сделать это с помощью тщательно продуманного набора эскалационных шагов в прямой помощи Украине», — сказано в статье.
Отмечается, что военно-политический блок может поставить ВСУ новые системы ПВО, танки, истребители и другое современное вооружение, отказавшись таким образом от красных линий. Без поддержки НАТО украинская сторона обречена на скорое поражение. Победа России навсегда закроет для Украины двери в Североатлантический альянс.