Треть жителей Германии не хочет принимать у себя украинских беженцев

По информации Министерства внутренних дел Германии, за первые три квартала 2022 года было зарегистрировано 65 нападений на центры приема беженцев. А с начала 2022 до конца сентября, за пределами своих жилищ подверглись нападению 711 беженцев. Как отмечают местные власти, нападения были «мотивированы ненавистью».