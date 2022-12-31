Треть жителей Германии не хочет принимать у себя украинских беженцев

Солидарность немцев по отношению к украинским беженцам начинает снижаться. В стране фиксируют рост нападений на центры размещения.
По информации Министерства внутренних дел Германии, за первые три квартала 2022 года было зарегистрировано 65 нападений на центры приема беженцев. А с начала 2022 до конца сентября, за пределами своих жилищ подверглись нападению 711 беженцев. Как отмечают местные власти, нападения были «мотивированы ненавистью».
В начале ноября на фасаде здания центра для беженцев из Украины в Тюрингии кто-то нарисовал свастики, а также разбил окно. В Саксонии неизвестные подожгли центр для беженцев, а в октябре в Мекленбурге-Передней Померании были подожжены гостиницы, в которых размещались украинцы.
Кроме того, в Германии изменяется и желание помогать беженцам среди местных. Если в начале СВО принять беженцев были готовы 73% жителей Германии, то сейчас лишь 58%. Более того, 31% наотрез отказывается принимать у себя украинцев, пишет «МК».