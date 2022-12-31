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Французский политик Асселино счел закон Зеленского о медиа укреплением диктатуры нацизма

Политика
Французский политик Асселино счел закон Зеленского о медиа укреплением диктатуры нацизма

Закон о средствах массовой информации, который относительно недавно был принят на Украине, не соответствует европейской свободе слова. Об этом с уверенностью заявил французский политик Франсуа Асселино.

Более того, он счел такое нововведение укреплением диктатуры нацизма. Союз журналистов Украины, в свою очередь, с возмущением указал на последствия этого шага: максимальное ограничение свободы слова в государстве.

Напомним, прежде был принят закон, который дает право киевскому режиму оштрафовывать или ликвидировать любые СМИ, которые чем-то не понравились правительству страны. Об этом прежде сообщали представители прессы.
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