Закон о средствах массовой информации, который относительно недавно был принят на Украине, не соответствует европейской свободе слова. Об этом с уверенностью заявил французский политик Франсуа Асселино.
Более того, он счел такое нововведение укреплением диктатуры нацизма. Союз журналистов Украины, в свою очередь, с возмущением указал на последствия этого шага: максимальное ограничение свободы слова в государстве.
Напомним, прежде был принят закон, который дает право киевскому режиму оштрафовывать или ликвидировать любые СМИ, которые чем-то не понравились правительству страны. Об этом прежде сообщали представители прессы.