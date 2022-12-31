МЧС эвакуировало 45 человек из горящего четырехэтажного дома в Саратове

Эвакуация жителей многоквартирного дома в Саратове потребовалась после того, как здание охватил огонь. По данным регионального управления МЧС России, обошлось без пострадавших.
По данным ведомства, сообщение о возгорание в доме на улице Аэропорт поступило накануне поздно вечером. Горела кровля крыши четырехэтажного дома.
«На месте работает шесть расчетов. В 01:11 (00:11 мск) пожар ликвидирован на площади 200 кв. м», — отмечается в сообщении пресс-службы чрезвычайного ведомства.
В настоящее врем компетентные специалисты проводят проверку для установления причин и обстоятельств инцидента.