Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

МЧС эвакуировало 45 человек из горящего четырехэтажного дома в Саратове

Происшествия
МЧС эвакуировало 45 человек из горящего четырехэтажного дома в Саратове

Эвакуация жителей многоквартирного дома в Саратове потребовалась после того, как здание охватил огонь. По данным регионального управления МЧС России, обошлось без пострадавших.

По данным ведомства, сообщение о возгорание в доме на улице Аэропорт поступило накануне поздно вечером. Горела кровля крыши четырехэтажного дома.

«На месте работает шесть расчетов. В 01:11 (00:11 мск) пожар ликвидирован на площади 200 кв. м», — отмечается в сообщении пресс-службы чрезвычайного ведомства.

В настоящее врем компетентные специалисты проводят проверку для установления причин и обстоятельств инцидента.
пожар эвакуация саратов
Военкоры ФАН
Лучшие в аду