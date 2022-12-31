Врач Савченко рассказала о пользе шампанского для работы мозга

Содержащийся в шампанском дистрофин улучшает работу мозга, заявила кандидат медицинских наук, врач Светлана Савченко.
В беседе с «Известиями» эксперт рассказала, что дефицит дистрофина вызывает нарушения когнитивной функции мозга. Савченко рассказала и о других полезных веществах, содержащихся в игристом вине. Она обратила внимание, что меньше всего калорий и спирта в шампанском вида брют.
По словам врача, в виноградной лозе под влиянием солнечного света вырабатывается феноловая кислота, которая необходима для поддержания пространственной памяти. Савченко добавила, что шампанское увеличивает продукцию фермента центральной нервной системы CNPase, снижение которого связывают с болезнью Альцгеймера и сердечной недостаточностью.