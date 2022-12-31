Врач Савченко рассказала о пользе шампанского для работы мозга

В беседе с «Известиями» эксперт рассказала, что дефицит дистрофина вызывает нарушения когнитивной функции мозга. Савченко рассказала и о других полезных веществах, содержащихся в игристом вине. Она обратила внимание, что меньше всего калорий и спирта в шампанском вида брют.