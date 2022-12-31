РИА Новости: юные либералы в США откололись от своих предков-консерваторов

Обозреватель уточнил, что подавляющее большинство взрослых граждан США придерживаются консервативных позиций, тогда как молодежь зациклилась на либерализме. Это привело к ситуации, когда вторые разрывают связи с первыми, опасаясь их «расистских, гомофобных, сексистских и прочие речей», написал публицист для РИА Новости. По его мнению, все дело в воспитании современных «леваков».