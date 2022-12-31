РИА Новости: юные либералы в США откололись от своих предков-консерваторов

Американская пресса затрубила о новой проблеме общества в Соединенных Штатах. Речь идет о расколе поколений, который возник из-за разных политических взглядов их представителей, сообщил журналист Дмитрий Косырев.
Обозреватель уточнил, что подавляющее большинство взрослых граждан США придерживаются консервативных позиций, тогда как молодежь зациклилась на либерализме. Это привело к ситуации, когда вторые разрывают связи с первыми, опасаясь их «расистских, гомофобных, сексистских и прочие речей», написал публицист для РИА Новости. По его мнению, все дело в воспитании современных «леваков».
«Тут такой приговор: либералы страдают от неадекватности совести именно потому, что они ненавидят религии — любые, кроме своей либеральной. У левака, какую бы гадость таковой ни делал другим людям, совесть всегда чиста. Добавим: девственно чиста», — считает Косырев.
Противоположностью США в этом плане является Россия, уверен обозреватель. В нашем обществе левых взглядов зачастую придерживаются взрослые люди, тогда как молодежь грезит о коммунизме, не имея при этом опыта жизни в СССР, констатировал он.