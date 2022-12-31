Конгресс США предупредили о возможных проблемах из-за поставок Украине комплексов Patriot

Исследовательская служба Конгресса США подготовила для парламентариев сводку по поводу решения Вашингтона поставить украинской армии ЗРК Patriot.
В документе говорится, что у американской стороны могут возникнуть определенные проблемы. Отмечается, что комплексы, вероятно, будут взяты у Центрального или Индо-Тихоокеанского командования ВС США, поэтому на этих направлениях могут возникнуть «потенциальные риски», передает RT.
«Вопрос о поставке Украине дополнительных комплексов Patriot в будущем представляют проблемы», — сказано в документе.
Отмечается, что ЗРК также могут быть взяты из запасов на американской территории, однако это приведет к трудностям с циклами подготовки и модернизации. Аналитики предложили конгрессменам обсудить, как скажутся поставки этих систем Киеву на боеготовности американских ВС.