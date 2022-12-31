Конгресс США предупредили о возможных проблемах из-за поставок Украине комплексов Patriot

Отмечается, что ЗРК также могут быть взяты из запасов на американской территории, однако это приведет к трудностям с циклами подготовки и модернизации. Аналитики предложили конгрессменам обсудить, как скажутся поставки этих систем Киеву на боеготовности американских ВС.