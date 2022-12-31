Около 15% жителей России предпочитают встречать Новый год с родственниками

Встреча с друзьями и родственниками оказалась самой любимой новогодней традицией россиян. На это указали результаты опроса, проведенного аналитиками сервиса SuperJob.
Согласно полученным специалистами данным, 12% жителей России предпочитают украшать дом и елку к новогодним праздникам. Еще 6% респондентов называют своей самой любимой новогодней традицией обмен подарками и праздничное застолье. При этом наиболее популярным новогодним блюдом среди граждан был признан салат оливье, передает телеканал RT.
В рейтинг самых популярных новогодних традиций также вошли поход в баню, запуск фейерверков и просмотр советских фильмов. При этом отмечается, что мужчины чаще женщин встречают Новый год в бане.