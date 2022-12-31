Блогер Пучков прокомментировал слова Вайкуле про заработки в СССР

Российский блогер и писатель Дмитрий Пучков считает, что певица Лайма Вайкуле показала свое реальное отношение к фанатам словами о «кормлении» СССР на ее гонорары.
По мнению Пучкова, латвийская исполнительница хорошо жила в Советском Союзе и, действительно, зарабатывала огромные деньги, но как только ей «дали волю» решила высказать свое реальное отношение к поклонникам.
«Теперь понятно, как вы к людям относились. Теперь это рабы», — сказал блогер в эфире YouTube-шоу MetaMetrica.
Напомним, ранее Вайкуле заявила, что на свои гонорары от концертов кормила весь СССР. Пользователи Сети раскритиковали артистку, а продюсер Павел Рудченко заявил, что скандальная артистка потеряла все после переезда за границу.