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Биолог Баранова перечислила «маленькие хитрости» для борьбы с похмельем

Общество
Биолог Баранова перечислила «маленькие хитрости» для борьбы с похмельем

Эффективные способы, которые помогут побороть похмелье, перечислила доктор биологических наук Анча Баранова.

По ее словам, генетическая способность к нейтрализации алкоголя у каждого человека индивидуальна. Однако есть несколько действенных методов справиться с похмельем после застолья.

«Маленькие хитрости есть. Можно замедлить сам метаболизм. Чтобы у ферментов появилось больше времени на переваривание спирта», — сообщила медик в беседе с «Лентой.ру».

Так, она посоветовала съесть что-то жирное перед употреблением алкоголя. Кроме того, можно запивать спиртное большим количеством воды. Для этого не подойдут сладкие или газированные напитки, добавила Баранова.
спиртные напитки похмелье здоровье алкоголь
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