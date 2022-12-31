Биолог Баранова перечислила «маленькие хитрости» для борьбы с похмельем

Эффективные способы, которые помогут побороть похмелье, перечислила доктор биологических наук Анча Баранова.
По ее словам, генетическая способность к нейтрализации алкоголя у каждого человека индивидуальна. Однако есть несколько действенных методов справиться с похмельем после застолья.
«Маленькие хитрости есть. Можно замедлить сам метаболизм. Чтобы у ферментов появилось больше времени на переваривание спирта», — сообщила медик в беседе с «Лентой.ру».
Так, она посоветовала съесть что-то жирное перед употреблением алкоголя. Кроме того, можно запивать спиртное большим количеством воды. Для этого не подойдут сладкие или газированные напитки, добавила Баранова.