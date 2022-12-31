Жители Анапы проснулись от мощных подземных толчков

Утром в Анапе произошло землетрясение. Эпицентр подземных толчков залегал в акватории Черного моря, передал источник ФАН с места событий.
Местные жители в соцсетях отмечают, что утром землетрясение нарушило их сон. Магнитуда подземных толчков достигла 4,4 балла. Власти не сообщали о разрушениях или наличии пострадавших в городе. По предварительным оценкам, в курортной зоне толчки ощущались на уровне 2,5 – 3 балла.
О землетрясении также сообщили в Новороссийске и вблизи расположенных населенных пунктах. Граждане заявляют, что толчки были весьма ощутимы, хотя и землетрясения подобной силы в регионе не наблюдали уже давно.