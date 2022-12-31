Очевидцы сообщили о пожаре на территории Крыловского НИИ на юге Петербурга

На Московском шоссе в Петербурге на территории ФГУП «Крыловский государственный научный центр» загорелся трактор, сообщили очевидцы. В данном НИИ находится исследовательский ядерный реактор.
Пожар, кадры которого очевидцы распространили в соцсетях, вспыхнул в ночь на 31 декабря. По словам горожан, живущих рядом с местом происшествия, на территории НИИ виднелись столбы черного дыма.
По данным МЧС, информация о пожаре на Московском шоссе поступила в 01:10. На территории вспыхнул трактор. Огонь удалось потушить усилиями десяти спасателей и двух единиц техники. Сведения о пострадавших не поступали.