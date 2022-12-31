Спасатели нашли тела троих мужчин на месте пожара в Оренбургской области

Пожар вспыхнул в селе Краснополье Переволоцкого района в Оренбуржье. В результате возгорания погибли трое мужчин, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
Сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера 31 декабря в 00:35 по московскому времени. Отмечается, что жители двух квартир смогли самостоятельно покинуть жилища к моменту прибытия первых подразделений огнеборцев.
«В квартире № 1 обнаружены трое погибших мужчин», — заявили в пресс-службе.
На место пожара выехала испытательная пожарная лаборатория, привлеченная для установления обстоятельств и причин возгорания. Суммарно в тушении огня участвовали 27 спасателей и 11 единиц техники. Конкретную площадь и обстоятельства пожара предстоит выяснить специалистам.