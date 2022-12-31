Косачев счел заявления Олланда и Меркель о Минских соглашениях фиксацией предательства

Он напомнил, что ранее схожее заявление касательно минских договоренностей сделали бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и экс-президент Украины Петр Порошенко. По словам Косачева, признания политиков демонстрируют две вещи. Во-первых, для Запада целостность Украины заключается в контроле над территориями, а не в общественном согласии.

