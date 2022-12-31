Бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Минские соглашения предоставили Украине время, чтобы стать сильнее. Вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев прокомментировал заявление политика.
Он напомнил, что ранее схожее заявление касательно минских договоренностей сделали бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и экс-президент Украины Петр Порошенко. По словам Косачева, признания политиков демонстрируют две вещи. Во-первых, для Запада целостность Украины заключается в контроле над территориями, а не в общественном согласии.
«Это земли, а не люди. Это насилие, а не переговоры. Это — оккупация части собственной страны вопреки воле части ее граждан», — написал Косачев в своем Telegram-канале.
Во-вторых, добавил он, заявления Меркель и Олланда являются «фиксацией предательства» Западом юго-востока Украины. По словам Косачева, ценой такого поступка стали «тысячи человеческих жизней».
Ранее французский политик Франсуа Асселино упрекнул президента Украины Владимира Зеленского за принятый законопроект о СМИ. По его мнению, этим глава государства укрепил свою нацистскую диктатуру.