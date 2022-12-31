Консультант Тимонин объяснил причины снижения цен на газ в Европе

Биржевые цены на газ начали снижаться в Европе. Эксперт компании «Выгон Консалтинг» Иван Тимонин объяснил, почему это произошло.
Одной из причин падения цен стали погодные условия. На минувшей неделе в регионе зафиксировали повышение температуры до нормальных значений. Это повлияло на сокращение потребления голубого топлива, пишет РИА Новости.
Второй причиной изменения цен на газ Тимонин называет понижающее давление на котировки. Оно способствует высокому уровню заполненности хранилищ голубого топлива в Европе. На данный момент этот показатель достиг 83%. Но эти факторы, по мнению консультанта, краткосрочны. В регионе сохраняется проблема дефицита СПГ на рынке.
Согласно лондонской бирже ICE, стоимость газа на европейских рынках опустилась до 787 долларов за 1000 кубометров. Такие биржевые котировки достигли минимума с февраля текущего года.