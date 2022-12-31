Консультант Тимонин объяснил причины снижения цен на газ в Европе

Второй причиной изменения цен на газ Тимонин называет понижающее давление на котировки. Оно способствует высокому уровню заполненности хранилищ голубого топлива в Европе. На данный момент этот показатель достиг 83%. Но эти факторы, по мнению консультанта, краткосрочны. В регионе сохраняется проблема дефицита СПГ на рынке.