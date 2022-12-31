Малкин поразил ворота «Нью-Джерси» и стал вторым в списке лучших российских бомбардиров НХЛ

«Питтсбург» со счетом 2:4 уступил «Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В составе хозяев площадки одну шайбу забросил Евгений Малкин, благодаря чему форвард дополнил актив до 1 180 очков и стал вторым в списке лучших российских бомбардиров НХЛ.
В рамках нынешнего регулярного сезона на счету Малкина 34 очка (12 шайб + 22 передачи), всего в НХЛ россиянин отличился 456 раз и отдал 724 голевых паса. По этому показателю нападающий «Питтсбурга» оставил позади Сергея Федорова, в копилке которого 1 179 очков. В гонке лучших российских бомбардиров лиги уверенное лидерство удерживает капитан «Вашингтона» Александр Овечкин с 1 452 очками в 1 312 матчах.
В минувшем матче за «Нью-Джерси» дубль оформил Джек Хьюз (27-я, 60-я минуты), по шайбе на счету Дагласа Хэмилтона (38) и Нико Хишира (40). Кроме Малкина за «Питтсбург» отметился Джефф Картер (33).
Ранее Евгений Малкин был признан первой звездой матча НХЛ между «Питтсбургом» и «Далласом».