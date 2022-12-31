Малкин поразил ворота «Нью-Джерси» и стал вторым в списке лучших российских бомбардиров НХЛ

В рамках нынешнего регулярного сезона на счету Малкина 34 очка (12 шайб + 22 передачи), всего в НХЛ россиянин отличился 456 раз и отдал 724 голевых паса. По этому показателю нападающий «Питтсбурга» оставил позади Сергея Федорова, в копилке которого 1 179 очков. В гонке лучших российских бомбардиров лиги уверенное лидерство удерживает капитан «Вашингтона» Александр Овечкин с 1 452 очками в 1 312 матчах.