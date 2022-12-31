Spiked: 2022 год изобличил халатность немецкого правительства во главе с Шольцем

Страна оказалась в состоянии тяжелого экономического кризиса. Тем не менее обозреватель подчеркнула, что действующая власть «не встала на новый путь» и не занимается решением проблемы. По словам Бепплер-Шпаль, команда Шольца повторяет действия предшественников и активно отказывается от атомной энергетики.