Немецкие власти растратили весь свой авторитет в 2022 году. Таким мнением поделилась обозреватель издания Spiked Сабина Бепплер-Шпаль.
Журналистка напомнила, как канцлер Олаф Шольц делал громкие и смелые заявления во время своего прихода к власти. Однако за прошедшие десять месяцев эта тенденция «практически испарилась».
Страна оказалась в состоянии тяжелого экономического кризиса. Тем не менее обозреватель подчеркнула, что действующая власть «не встала на новый путь» и не занимается решением проблемы. По словам Бепплер-Шпаль, команда Шольца повторяет действия предшественников и активно отказывается от атомной энергетики.
«Неудивительно, что к концу года рейтинги одобрения Шольца и его правительства достигли новых антирекордов», — говорится в публикации.
В подтверждение своих слов автор статьи привела результат социологического опроса, проведенного в декабре. Согласно им, неудовлетворительно работу правительства оценили 69% респондентов.
Сложившуюся ситуацию Бепплер-Шпаль сравнила с «концом эпохи». События уходящего года продемонстрировали халатную беспечность немецкого руководства и увядание его политического мировоззрения, подытожила журналистка.
Ранее Олаф Шольц пообещал и впредь поддерживать киевский режим, несмотря на трудности жителей Германии. О своих планах канцлер рассказал в ходе новогоднего обращения.