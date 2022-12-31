Директор института РАН Бахтизин призвал Россию не уповать на дружественные страны

России в настоящее время не стоит уповать на дружественные страны. Такое мнение высказал директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук Альберт Бахтизин.
Он выразил уверенность, что вся дружба с такими государствами, по сути, «условна». Бахтизин отметил, что каждый в первую очередь думает о своих интересах. В связи с этим он назвал бы дружественные страны скорее «не враждующими с Россией». По его мнению, государству необходимо становиться сильнее за счет внутренних возможностей и резервов, передает РИА Новости.
«Повторю, у нас богатейшая страна — в недрах России вся таблица Менделеева, в стране самые большие запасы пресной воды, огромные сельхозугодия, лесные массивы… При грамотном управлении всем этим мы можем быть совершенно независимыми», — добавил Бахтизин.
Ранее стало известно, что правительство планирует значительно увеличить долю отечественных автомобилей на российском рынке. Так, уже к 2035 году она должна составить свыше 80%.