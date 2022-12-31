Директор института РАН Бахтизин призвал Россию не уповать на дружественные страны

Он выразил уверенность, что вся дружба с такими государствами, по сути, «условна». Бахтизин отметил, что каждый в первую очередь думает о своих интересах. В связи с этим он назвал бы дружественные страны скорее «не враждующими с Россией». По его мнению, государству необходимо становиться сильнее за счет внутренних возможностей и резервов, передает РИА Новости.

