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Директор института РАН Бахтизин призвал Россию не уповать на дружественные страны

Политика
Директор института РАН Бахтизин призвал Россию не уповать на дружественные страны

России в настоящее время не стоит уповать на дружественные страны. Такое мнение высказал директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук Альберт Бахтизин.

Он выразил уверенность, что вся дружба с такими государствами, по сути, «условна». Бахтизин отметил, что каждый в первую очередь думает о своих интересах. В связи с этим он назвал бы дружественные страны скорее «не враждующими с Россией». По его мнению, государству необходимо становиться сильнее за счет внутренних возможностей и резервов, передает РИА Новости.

«Повторю, у нас богатейшая страна — в недрах России вся таблица Менделеева, в стране самые большие запасы пресной воды, огромные сельхозугодия, лесные массивы… При грамотном управлении всем этим мы можем быть совершенно независимыми», — добавил Бахтизин.

Ранее стало известно, что правительство планирует значительно увеличить долю отечественных автомобилей на российском рынке. Так, уже к 2035 году она должна составить свыше 80%.
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