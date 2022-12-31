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ПТУР и 100 тыс. патронов нашли в тайнике диверсантов на окраинах Луганска

Армия
ПТУР и 100 тыс. патронов нашли в тайнике диверсантов на окраинах Луганска

Российские спецслужбы обнаружили свыше 100 тыс. патронов в оружейном схроне для диверсантов ВСУ. Тайник находился в пригороде Луганска, сообщил источник РИА Новости в рядах силовиков Луганской Народной Республики.

По словам информатора, также были найдены противотанковая управляемая ракета (ПТУР), крупнокалиберный станковый пулемет ДШК, гранатометы РПГ, гранаты, мины и другие типы вооружений. Сообщается, что противник делал этот тайник для обеспечения работы диверсионно-разведывательных групп и спецслужб Украины.

Накануне Минобороны РФ отчиталось о блокировке западного оружия после удара российской армии по объектам стратегического значения на Украине.
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