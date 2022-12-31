ПТУР и 100 тыс. патронов нашли в тайнике диверсантов на окраинах Луганска

По словам информатора, также были найдены противотанковая управляемая ракета (ПТУР), крупнокалиберный станковый пулемет ДШК, гранатометы РПГ, гранаты, мины и другие типы вооружений. Сообщается, что противник делал этот тайник для обеспечения работы диверсионно-разведывательных групп и спецслужб Украины.