Иркутские спасатели эвакуировали двух человек из горящего дома

В ходе служебной проверки выяснилось, что компания из четырех человек 30 декабря собралась в подъезде этого дома. В какой-то момент между ними произошел конфликт, после чего один из мужчин поджог бесхозное кресло и убежал. Остальные члены компании потушили пламя и легли спать, однако позже огонь вспыхнул вновь.