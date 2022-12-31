Иркутские спасатели эвакуировали двух человек из горящего дома

Пожар вспыхнул в подъезде многоквартирного дома по улице Франк-Каменецкого в Иркутске. В результате возгорания два человека оказались не способны покинуть горящее здание.
Сигнал пожарной тревоги поступил на пульт дежурной части в 00:46. Жильцы дома почуяли запах гари и вызвали спасателей. При обнаружении задымления из дома самостоятельно эвакуировались 11 человек.
При обыске подъезда на верхних этажах сотрудники МЧС нашли двух мужчин с травмами различной степени тяжести. Их госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь. Кроме того, во дворе дома находилась женщина с ожогами рук и лица, ее также направили в медицинское учреждение.
В ходе служебной проверки выяснилось, что компания из четырех человек 30 декабря собралась в подъезде этого дома. В какой-то момент между ними произошел конфликт, после чего один из мужчин поджог бесхозное кресло и убежал. Остальные члены компании потушили пламя и легли спать, однако позже огонь вспыхнул вновь.