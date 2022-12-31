Reuters: цены на 350 уникальных лекарств поднимутся в США из-за закона об инфляции

Стоимость 350 уникальных лекарств в Соединенных Штатах увеличится. Такая тенденция связана с Законом о снижении инфляции (IRA), принятым администрацией президента США Джо Байдена, пишет информационное агентство Reuters.
Сообщается, что стоимость лекарств вырастет уже в январе. О планах поднять цены объявили такие производители препаратов, как Pfizer, GlaxoSmithKline, Bristol Myers Squibb, AstraZeneca и Sanofi. Подорожание коснется, в том числе, средств для борьбы с аутоимунными заболеваниями и раком крови.
Авторы материала отметили, что по результатам 2022 года на территории США подорожали уже более 1400 лекарств. Данные показатели являются рекордными с 2015 года.
Известно, что закон об инфляции позволяет США напрямую договариваться о ценах на некоторые лекарства. Помимо него, на подорожание препаратов также повлияли инфляция и нарушение цепочек поставок.
Ранее Росстат зафиксировал рост инфляции в России. Так, в период с 20 по 26 декабря она ускорилась до 0,12%.