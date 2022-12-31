Reuters: цены на 350 уникальных лекарств поднимутся в США из-за закона об инфляции

Сообщается, что стоимость лекарств вырастет уже в январе. О планах поднять цены объявили такие производители препаратов, как Pfizer, GlaxoSmithKline, Bristol Myers Squibb, AstraZeneca и Sanofi. Подорожание коснется, в том числе, средств для борьбы с аутоимунными заболеваниями и раком крови.