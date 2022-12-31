Матвиенко представит Россию на инаугурации президента Бразилии

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приехала в Бразилию, чтобы посетить церемонию инаугурации президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы верхней палаты парламента.
Торжественное мероприятие состоится в столице Бразилии 1 января. Российскую делегацию, помимо Матвиенко, представят вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев и управляющий аппаратом верхней палаты Геннадий Голов.
Бывший лидер Бразилии Жаир Болсонару покинул свой пост не дожидаясь истечения срока полномочий. До инаугурации да Силвы исполняющим обязанности главы государства стал вице-президент Антонио Гамилтон Моура.