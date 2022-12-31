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Лариса Долина не может открыть собственный джаз-клуб в Москве из-за санкций

Шоу-бизнес
Лариса Долина не может открыть собственный джаз-клуб в Москве из-за санкций

Народная артистка России Лариса Долина год назад анонсировала открытие элитного джаз-клуба в самом центре Москвы. Однако в планы певицы вмешались экономические ограничения, введенные странами Запада.

В интервью информационному порталу Prozvezd исполнительница призналась, что в данной ситуации она не имеет рычагов давления. По словам вокалистки, из-за санкций не получается доставить мебель для обустройства клуба.

«Из-за нынешней ситуации мы не можем получить мебель, которая нам нужна. Она стоит на таможне. Мы не можем ее растаможить», — пожаловалась Долина.

Несмотря на возникшие сложности, народная артистка РФ не теряет оптимизма. Долина уверена, что в год Кролика все проблемы обязательно решатся.
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