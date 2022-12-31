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Пропавшего в Воронеже 16-летнего подростка обнаружили в реанимации

Происшествия
Пропавшего в Воронеже 16-летнего подростка обнаружили в реанимации

Юный житель Воронежа пропал 30 декабря. К поискам 16-летнего парня подключились СМИ и неравнодушные граждане.

Как рассказали родственники, молодой человек ушел к кинотеатру «Спартак» в первой половине дня. Спустя время связь с ним прервалась, а телефон перестал работать. Близкие обратились в СМИ с просьбой помочь найти парня, пишет «Московский комсомолец».

Журналисты распространили ориентировки на мальчика и указали, что на момент исчезновения он был одет в темно-синюю куртку, черные сапоги и джинсы. Вечером того же дня пропавший нашелся в реанимации. Родственники не стали уточнять, как житель Воронежа туда попал.

Накануне в Петербурге завершились поиски 25-летней девушки и двух ее детей. Неделю назад семья пропала и не выходила на связь. Волонтеры обнаружили их живыми.
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