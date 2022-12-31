Пропавшего в Воронеже 16-летнего подростка обнаружили в реанимации

Журналисты распространили ориентировки на мальчика и указали, что на момент исчезновения он был одет в темно-синюю куртку, черные сапоги и джинсы. Вечером того же дня пропавший нашелся в реанимации. Родственники не стали уточнять, как житель Воронежа туда попал.