Илон Маск поставил исторический рекорд, потеряв 200 млрд долларов за год

Столь резкое падение связано с уменьшением стоимости акций Tesla. За последнюю неделю уходящего года компания подешевела на 85 миллиардов долларов. Ее рыночная капитализация сократилась в три раза по сравнению с январем. В начале года этот показатель держался на отметке в 1,2 триллиона долларов, а сейчас достигнул 390 миллиардов долларов.