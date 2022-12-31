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Илон Маск поставил исторический рекорд, потеряв 200 млрд долларов за год

Общество
Илон Маск поставил исторический рекорд, потеряв 200 млрд долларов за год

Американский бизнесмен Илон Маск потерял более 200 миллиардов долларов за последний год. Основатель компании SpaceX стал первым человеком в истории с таким показателем, сообщило издание Bloomberg со ссылкой на свой индекс олигархов.

Согласно публикации, по состоянию на 21 ноября 2021 года бизнесмен владел 340 миллиардами долларов. Однако в настоящее время ему принадлежит 137 миллиардов долларов.

Столь резкое падение связано с уменьшением стоимости акций Tesla. За последнюю неделю уходящего года компания подешевела на 85 миллиардов долларов. Ее рыночная капитализация сократилась в три раза по сравнению с январем. В начале года этот показатель держался на отметке в 1,2 триллиона долларов, а сейчас достигнул 390 миллиардов долларов.

При этом в 2021 году Илон Маск стал вторым человеком в истории с состоянием в 200 миллиардов долларов. Предприниматель повторил рекорд основателя Amazon Джеффа Безоса, однако не смог удержать свои активы.

Ранее Илон Маск прокомментировал работу цензуры в социальной сети Twitter. Генеральный директор одноименной компании подтвердил опасения пользователей о теории заговора внутри платформы.
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