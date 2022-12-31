Илон Маск поставил исторический рекорд, потеряв 200 млрд долларов за год

Американский бизнесмен Илон Маск потерял более 200 миллиардов долларов за последний год. Основатель компании SpaceX стал первым человеком в истории с таким показателем, сообщило издание Bloomberg со ссылкой на свой индекс олигархов.
Согласно публикации, по состоянию на 21 ноября 2021 года бизнесмен владел 340 миллиардами долларов. Однако в настоящее время ему принадлежит 137 миллиардов долларов.
Столь резкое падение связано с уменьшением стоимости акций Tesla. За последнюю неделю уходящего года компания подешевела на 85 миллиардов долларов. Ее рыночная капитализация сократилась в три раза по сравнению с январем. В начале года этот показатель держался на отметке в 1,2 триллиона долларов, а сейчас достигнул 390 миллиардов долларов.
При этом в 2021 году Илон Маск стал вторым человеком в истории с состоянием в 200 миллиардов долларов. Предприниматель повторил рекорд основателя Amazon Джеффа Безоса, однако не смог удержать свои активы.
Ранее Илон Маск прокомментировал работу цензуры в социальной сети Twitter. Генеральный директор одноименной компании подтвердил опасения пользователей о теории заговора внутри платформы.