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Генассамблея ООН согласовала бюджет организации на 2023 год

Политика
Генассамблея ООН согласовала бюджет организации на 2023 год

Генеральная ассамблея ООН утвердила бюджет на 2023 год. Его размер составил 3,4 миллиарда долларов, сообщила пресс-секретарь ГА организации Полина Кубияк.

Отмечается, что для принятия бюджета не понадобилось голосование членов ООН. Он был утвержден сразу после одобрения Пятого комитета организации.

«Я благодарю Пятый комитет… за то, что они обеспечили адекватное финансирование нашей организации для борьбы с многочисленными взаимосвязанными кризисными ситуациями, с которыми сталкивается мир», — заявил председатель 77-й сессии ГА ООН Чаба Кереши.

В наступающем году ООН увеличила бюджет, однако изменения стали незначительными. Так, в 2022 году была согласована сумма в 3,1 миллиарда долларов.
Генассамблея ООН бюджет 2023 год
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