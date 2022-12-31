Врач Скрябин предупредил о вреде шампанского для зубов

Регулярное употребление шампанского может не только спровоцировать головные боли, но и навредить зубам. Такое заявление сделал врач Валентин Скрябин.
Шампанское ускоряет процесс опьянения. По мнению ученых, это происходит из-за содержащегося в пузырьках углекислого газа. Он образуется вследствие добавления сахара и дрожжей в процессе брожения, пишет РИА Новости.
«Углекислый газ может повредить зубную эмаль. Так что имейте в виду, что регулярное употребление шампанского может поставить под угрозу здоровье ваших зубов», — предупредил врач Скрябин.
Еще одной угрозой регулярного употребления шампанского является возникновение головной боли или мигрени. Нарколог напомнил, что алкоголь замедляет метаболизм и расщепление углеводов. В результате от игристого напитка может пострадать фигура.
Некоторым людям стоит с особой осторожностью пить шампанское. Речь идет о пациентах с болезнями вен, которые принимают разжижающие кровь лекарства.