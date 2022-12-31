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Умерла первая американская журналистка, взявшая интервью у Путина

Общество
Умерла первая американская журналистка, взявшая интервью у Путина

Ушла из жизни знаменитая американская телеведущая и журналистка Барбара Уолтерс. Соответствующую информацию передает телеканал ABC.

Известно, что на момент смерти Уолтерс было 93 года, причина пока не озвучивается. Она проработала на телеканале NBC 15 лет, после чего в 1976 году устроилась на ABC.

За свою карьеру Уолтерс взяла интервью у всех президентов Соединенных Штатов, начиная с Ричарда Никсона. Гостями на ее шоу также были многие голливудские звезды и знаменитости.

Уолтерс даже довелось побеседовать с первым президентом России Борисом Ельциным в 1991 году. Более того, в 2001 году Барбара стала первым журналистом в США, взявшим интервью у нынешнего главы государства Владимира Путина.
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