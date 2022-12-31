Особняк покойного комментатора Скалли в Калифорнии продали в рекордные сроки

В штате Калифорния с молотка ушел дом ныне покойного артиста озвучки и спортивного комментатора Вина Скалли. Особняк продали в рекордные сроки за 14 миллионов долларов (более миллиарда рублей), передает Dirt.
Отмечается, что на поиски нового владельца жилья в элитном городе Хидден-Хилс ушла лишь пара месяцев. Дом решила купить семейная пара, в собственности у которой также находится местный теннисный корт. Журналисты отмечают, что изначально за дом планировали выручить 15 млн долларов, однако, по всей видимости, покупателям пошли на встречу.
Владения занимают территорию меньше гектара и представляют собой двухэтажный главный дом и гостевую постройку. В доме семь спален и девять ванных комнат, а также гостиная с камином, библиотека, столовая, кинотеатр и винный погреб. На участке оборудован бассейн, лужайка с водопадом и теннисный корт.