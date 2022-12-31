Особняк покойного комментатора Скалли в Калифорнии продали в рекордные сроки

Владения занимают территорию меньше гектара и представляют собой двухэтажный главный дом и гостевую постройку. В доме семь спален и девять ванных комнат, а также гостиная с камином, библиотека, столовая, кинотеатр и винный погреб. На участке оборудован бассейн, лужайка с водопадом и теннисный корт.