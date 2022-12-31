Певица Алсу отказывается ввязываться в скандалы коллег

Певица Алсу практически не попадает в скандальные ситуации, так как научилась сглаживать углы. Артистка предпочитает игнорировать конфликты, связанные с коллегами по цеху.
Алсу дала интервью в шоу «Ничего святого» HiFi-стриминга «Звук». Артистка пожаловалась на людей, которые любят комментировать шок-скандалы и высказывать негатив в адрес известных личностей. Сама певица предпочитает не обращать на конфликтные ситуации внимания.
«Я никогда в жизни не напишу: "Что ты творишь?". Я просто пройду мимо», — добавила Алсу.
Конкретных примеров Алсу решила не приводить. Исполнительница хита «Зимний сон» отметила, что за последние годы ей не раз приходилось избегать скандалов.
Если Алсу предпочитает избегать конфликтных ситуаций, то другие звезды отечественной эстрады не раз оказывались в них в 2022 году. Например, певец Филипп Киркоров попал в череду громких скандалов. Речь идет о танцах на кресте и выступлении в колготках.