Певица Алсу отказывается ввязываться в скандалы коллег

Если Алсу предпочитает избегать конфликтных ситуаций, то другие звезды отечественной эстрады не раз оказывались в них в 2022 году. Например, певец Филипп Киркоров попал в череду громких скандалов. Речь идет о танцах на кресте и выступлении в колготках.