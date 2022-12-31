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Участницы «Дома-2» устроили пьяную драку ради внимания Тиграна Салибекова

Шоу-бизнес
Участницы «Дома-2» устроили пьяную драку ради внимания Тиграна Салибекова

Участник шоу «Дом-2» Тигран Салибеков собрал вокруг себя целый гарем невест, но ни с одной из них так и не закрутил серьезный роман. В свою очередь, девушки еще рассчитывают добиться расположения мужчины и устраивают потасовки между друг другом.

Анастасия Иванова и Анастасия Петраковская решили выяснить, кто из них больше достоин внимания Салибекова. Причем инициатором драки была Петраковская, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина пытался разнять подруг, но они как церберы вцепились друг в друга. Как итог, 19-летняя Иванова лишилась нескольких локонов волос. К слову, ее Салибеков на днях объявил своей новой пассией.
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