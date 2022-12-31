Участницы «Дома-2» устроили пьяную драку ради внимания Тиграна Салибекова

Участник шоу «Дом-2» Тигран Салибеков собрал вокруг себя целый гарем невест, но ни с одной из них так и не закрутил серьезный роман. В свою очередь, девушки еще рассчитывают добиться расположения мужчины и устраивают потасовки между друг другом.