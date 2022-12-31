Французский политик Асселино обвинил Зеленского в укреплении нацистской диктатуры

Таким образом он отреагировал на подписанный Зеленским законопроект о медиа, позволяющий правительству штрафовать и закрывать любые СМИ, если их контент покажется киевскому режиму неуместным. По словам Асселино, союз журналистов Украины уже высказался против решения властей. Они считают, что новый закон является угрозой свободе слова в стране.

