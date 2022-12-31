Французский политик Асселино обвинил Зеленского в укреплении нацистской диктатуры

Президент Украины Владимир Зеленский укрепил свою нацистскую диктатуру законом о печати. Об этом сообщил лидер французской партии «Народный республиканский союз» и политический комментатор Франсуа Асселино.
Таким образом он отреагировал на подписанный Зеленским законопроект о медиа, позволяющий правительству штрафовать и закрывать любые СМИ, если их контент покажется киевскому режиму неуместным. По словам Асселино, союз журналистов Украины уже высказался против решения властей. Они считают, что новый закон является угрозой свободе слова в стране.
«Даже европейская федерация журналистов возмущена! Ее представители считают, что новый украинский закон о печати содержит "многочисленные положения, противоречащие европейским ценностям"», — написал политик в Twitter.
Ранее о принятом на Украине законе о СМИ высказался политолог Владимир Корнилов. По его мнению, таким образом Владимир Зеленский решил зачистить политическое поле.