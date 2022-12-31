Отдыхающий на Карибах Байден заявил, что не помнит о президентских выборах 2024 года

Американский президент Джозеф Байден заявил, что понятия не имеет о приближающихся выборах главы государства в США, которые пройдут в 2024 году. Сам хозяин Белого дома отдыхает на карибском острове Санта-Крус (Американские Виргинские острова), где встретит Новый год в кругу семьи.
Журналисты поинтересовались у главы государства, говорил ли он в ходе отдыха с близкими о сценарии переизбрания на второй президентский срок. Президент ответил на вопрос и добавил, что «2023 год будет хорошим годом».
«Скоро предстоят выборы? Я этого не знал», — ответил политик и улыбнулся журналистам.
Байдена также спросили, как проходит его новогодний отпуск. Он заявил, что ему приятно проводить время с внуками, дочерью и «всей чертовой семьей», цитирует пресс-пул президента.