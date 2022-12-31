Политик Янг потребовал отправить Столтенберга в тюрьму за военные преступления

Таким образом он отреагировал на недавнее интервью Столтенберга немецкому информационному агентству DPA. По словам генсека, снабжение Украины военной техникой — «единственный способ достижения мира». В ответ на это Янг назвал Столтенберга убийцей и преступником, который должен сидеть в тюрьме.

