Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга необходимо посадить в тюрьму за военные преступления. Об этом сообщил американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.
Таким образом он отреагировал на недавнее интервью Столтенберга немецкому информационному агентству DPA. По словам генсека, снабжение Украины военной техникой — «единственный способ достижения мира». В ответ на это Янг назвал Столтенберга убийцей и преступником, который должен сидеть в тюрьме.
«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг — убийца миллионов и военный преступник, который должен быть в тюрьме в Гааге и приговорен к 30 годам без права на досрочное освобождение», — написал политик в своем Twitter-аккаунте.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц признал, что жители страны страдают от конфликта на Украине. Однако, несмотря на это, Берлин продолжит оказывать поддержку Киеву.