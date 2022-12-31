Житель Ямала стал победителем лотереи с общим призом более 24 миллионов рублей

Кто именно стал обладателем крупной денежной суммы, неизвестно. Однако, как уточнило издание «Ямал-Медиа», мужчина приобрел билет через мобильное приложение. Его стоимость составила 3,6 тысячи рублей, поэтому россиянин оказался в плюсе более чем на 24 миллиона и 240 тысяч рублей.