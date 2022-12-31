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Житель Ямала стал победителем лотереи с общим призом более 24 миллионов рублей

Общество
Житель Ямала стал победителем лотереи с общим призом более 24 миллионов рублей

Житель Ямала стал победителем лотереи с крупным выигрышем. Размер главного приза составил 24,2 миллиона рублей.

Кто именно стал обладателем крупной денежной суммы, неизвестно. Однако, как уточнило издание «Ямал-Медиа», мужчина приобрел билет через мобильное приложение. Его стоимость составила 3,6 тысячи рублей, поэтому россиянин оказался в плюсе более чем на 24 миллиона и 240 тысяч рублей.

Участник сделал развернутую ставку, отметив максимальное количество чисел. Соответствующую комбинацию он поставил на несколько тиражей, один из которых оказался счастливым.

Ранее портал рассказал о развитии телемедицины в регионе. По словам издания, ямальские врачи активно осуществляли удаленные консультации в 2022 году.
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