Россия завершит упрощенное признание дипломов из недружественных стран 31 декабря

Также в документе содержался специальный раздел, касающийся граждан Украины. Они освобождались от необходимости предоставлять оригинал документов об образовании. Более того, запросы по украинским дипломам рассматривались максимум в течение восьми рабочих дней. Однако в следующем году данное постановление потеряет свою силу.