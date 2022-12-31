Россия завершит упрощенное признание дипломов из недружественных стран 31 декабря

Срок действия постановления, согласно которому в России вводилась упрощенная процедура признания дипломов из недружественных стран, истечет 31 декабря. Документ был опубликован 6 апреля 2022 года на официальном интернет-портале правовой информации.
При этом постановление регулировало упрощенное признание документов об образовании, полученных россиянами в недружественных странах. Такая форма предполагала, что для одобрения диплома не требовалось направлять запрос на проверку в иностранные государства.
Также в документе содержался специальный раздел, касающийся граждан Украины. Они освобождались от необходимости предоставлять оригинал документов об образовании. Более того, запросы по украинским дипломам рассматривались максимум в течение восьми рабочих дней. Однако в следующем году данное постановление потеряет свою силу.