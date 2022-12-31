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Ксения Собчак отказалась от громких застолий на этот Новый год

Шоу-бизнес
Ксения Собчак отказалась от громких застолий на этот Новый год

Журналистка Ксения Собчак пережила непростой год. В феврале она лишилась работы на телевидении, а недавно ее коллеги стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве.

Телеведущая призналась, что все эти события оставили неприятный осадок. Поэтому устраивать грандиозный праздник в ночь с 31 декабря на 1 января она планирует.

«У меня, честно говоря, в первый год нет настроения куда-то идти. Буду дома, с семьей. В первый раз в жизни так отмечаю праздник, честно говоря», — рассказала светская львица в своем Telegram-канале.

Недавно Собчак и вовсе покинула страну, боясь уголовного преследования, однако позже вернулась на родину. В Сети ходили слухи, что звезда в шаге от переезда в Израиль, но сама она категорически отвергала это и все еще находится в России.
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