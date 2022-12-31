ВОЗ призвала Китай усилить меры по борьбе с коронавирусом

Китаю следуют усилить антикоронавирусные меры из-за роста числа заразившихся. Такое заявление опубликовано на сайте Всемирной организации здравоохранения.
Специалисты ВОЗ встретились с делегацией из Китая. По мнению организации, необходимо снова обмениваться данными об эпидемиологический ситуации и вакцинации. ВОЗ намерена поддерживать Пекин в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Власти Китая начали ослаблять антикоронавирусные меры в начале декабря. Из-за этого в стране начали фиксировать рост числа заболевших. Многие страны ужесточили контроль для прибывающих из КНР граждан.
Из-за стремительного роста заболеваемости COVID-19 больницы Китая оказались переполнены. В аптеках наблюдается дефицит лекарств. Издание The Economist считает, что в ближайшие месяцы от инфекции рискуют умереть около 1,5 миллиона жителей КНР.