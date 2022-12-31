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Алексей Панин стремится жить в Европе на заработки в России

Шоу-бизнес
Алексей Панин стремится жить в Европе на заработки в России

Звезда российского кинематографа Алесей Панин не собирается возвращаться в Россию на совсем. По его мнению, родину можно использовать для заработка и тратить выручку на жизнь в Европе.

При этом артист подчеркнул, что дело вовсе не во власти или политике. По его словам, в России «грязно, постоянно срут на улице и никто не убирает». Панин отметил, что мог бы изредка приезжать на родину ради бани, дачи или работы.

«Я бы хотел приезжать в Россию: зимой — в баню, летом — в деревню, осенью — за грибами», — сказал артист.

Однако для постоянного жилья звезда фильма «Жмурки» больше предпочитает Европу и море, даже несмотря на существенное снижение заработка. При этом у актера на попечении дочь Анна, которую надо кормить и одевать.
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