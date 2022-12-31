Оппозиция Венесуэллы приняла решение о ликвидации «временного правительства» Гуайдо

Оппозиционный парламент существует в Венесуэле параллельно с Национальной ассамблеей. При этом первое обсуждение касательно Хуана Гуайдо, незаконно провозгласившего себя президентом страны, состоялось 22 декабря. Во время этого заседания было принято аналогичное решение.