Оппозиция Венесуэллы приняла решение о ликвидации «временного правительства» Гуайдо

Венесуэльская оппозиция проголосовала за ликвидацию «временного правительства» Хуана Гуайдо, существовавшего с 2019 года. Решение было принято в ходе повторного слушания по данному вопросу, которое состоялось 30 декабря.
Как рассказал секретарь Национальной ассамблеи республики, инициативу поддержали 72 человека. Против высказались 29 участников заседания, и еще восемь — воздержались.
Оппозиционный парламент существует в Венесуэле параллельно с Национальной ассамблеей. При этом первое обсуждение касательно Хуана Гуайдо, незаконно провозгласившего себя президентом страны, состоялось 22 декабря. Во время этого заседания было принято аналогичное решение.
По словам лидеров оппозиции, отставка «временного правительства» стала следствием ослабевания системы и ее неспособности выполнять поставленные задачи.
Меж тем Москва и Каракас договорились о размещении на территории республики наземной станции ГЛОНАСС. Соответствующее соглашение стороны подписали на заседании межправительственной комиссии двух стран, прошедшей в столице Венесуэлы в середине декабря.