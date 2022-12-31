Два человека пострадали в результате пожара на севере Петербурга

Сигнал пожарной тревоги поступил на пульт дежурной части Калининского района Петербурга в 02:45 по московскому времени. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Возгорание произошло по адресу улица Академика Байкова, дом 5, корпус 1. Приехавшие на место происшествия спасатели установили, что пожар охватил трехкомнатную комнату в жилом доме. Максимальная площадь распространения огня не превысила десяти квадратных метров.
Чуть менее получаса понадобилось огнеборцам, чтобы локализовать пламя. В результате ЧП пострадали два человека, их доставили в больницу. К ликвидации возгорания привлекались четыре единицы техники и 17 спасателей.